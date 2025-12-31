Овечкин и его семья поздравили с Новым годом: «Желаем всем здоровья, счастья, успехов, любви и всего наилучшего»

Овечкин, его жена Анастасия и сыновья Сергей и Илья записали видеообращение.
«Поздравляем всех с Новым годом! Желаем всем здоровья, счастья, успехов, любви и всего самого наилучшего, благополучия. Всех обнимаем», — сказал Александр.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше