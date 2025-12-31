Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вашингтон
1
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
5.00
П2
5.63
Хоккей. НХЛ
01.01
Детройт
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
01.01
Коламбус
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
01.01
Даллас
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.40
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
01.01
Колорадо
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
5.50
Хоккей. НХЛ
01.01
Калгари
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.20
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
01.01
Эдмонтон
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.50
П2
3.67
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Нэшвилл
П1
X
П2

Овечкин и его семья поздравили с Новым годом: «Желаем всем здоровья, счастья, успехов, любви и всего наилучшего»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил болельщиков с Новым годом.

Источник: Спортс"

Овечкин, его жена Анастасия и сыновья Сергей и Илья записали видеообращение.

«Поздравляем всех с Новым годом! Желаем всем здоровья, счастья, успехов, любви и всего самого наилучшего, благополучия. Всех обнимаем», — сказал Александр.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше