Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2

Бузова о лучшем спортсмене 2025 года: «Это Овечкин»

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова выбрала лучшего спортсмена 2025 года.

Источник: Спортс"

— Кого вы назовете лучшим спортсменом 2025 года?

— Это Александр Овечкин, — сказала Бузова.

В прошлом сезоне капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

У Овечкина 34 (15+19) очка в 40 матчах сезона. Форвард «Вашингтона» ассистировал Сурдифу в игре с «Рейнджерс».

