Бузова о лучшем спортсмене 2025 года: «Это Овечкин»

— Кого вы назовете лучшим спортсменом 2025 года?
— Это Александр Овечкин, — сказала Бузова.
В прошлом сезоне капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
У Овечкина 34 (15+19) очка в 40 матчах сезона. Форвард «Вашингтона» ассистировал Сурдифу в игре с «Рейнджерс».
