Дементьев о «Северстали»: «В прошлом сезоне играла прилично, была в лидерах. Козырев и Квартальнов работали вместе, взяли лучшее друг от друга»

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о результатах «Северстали» в текущем Fonbet Чемпионате КХЛ. Команда под руководством Андрея Козырева на данный момент занимает 1-е место в таблице Западной конференции. Вторым идет минское «Динамо» Дмитрия Квартальнова. У обоих клубов по 57 очков.
«Квартальнов и Козырев работали вместе. Думаю, они взяли все лучшее друг от друга, показывая выдающийся результат. Да и в прошлом сезоне “Северсталь” играла прилично. Была в лидирующей группе.
И только под конец сезона упали на седьмое место. Они играют зрелищно, играют активно, хороший пас, контроль шайбы. А главное — нет бегунков по одному", — сказал Дементьев.