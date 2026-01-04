Мыльников о том, что «Трактор» ищет вратаря: «Пусть ищет. Я делаю свою работу, команда выигрывает. Я здоров, могу играть сколько угодно»

— Расстраивала ситуация, когда вы долгое время не играли из-за травм?
— Полтора месяца пропустил, и, конечно, тяжело наблюдать со стороны, а потом входить в этот ритм. Еще в своем первом матче после возвращения вышел на «Металлург», тогда было тяжело.
— Как восприняли то, что по сути остались единственным вратарем «Трактора»?
— Нормально. Сейчас я здоров, в хороших физических кондициях. Могу играть сколько угодно.
— Чувствуете в себе силы быть полноценным первым номером команды?
— Конечно, я всегда это чувствовал.
— «Трактор» ищет еще одного вратаря…
— Пусть ищет. Я делаю свою работу, команда выигрывает — все хорошо, — сказал Мыльников.