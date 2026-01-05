Ричмонд
2-й период
Флорида
1
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
3.18
X
4.20
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Фукале после 4:5 с «Трактором»: «болельщики очень тепло меня приняли, аплодировали. Мне всегда нравились люди в Челябинске, два года здесь были хорошими»

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале прокомментировал поражение от «Трактора» (4:5). Голкипер был заменен к 22-й минуте после 4 пропущенных шайб. Ранее Зак выступал за «Трактор».

Источник: Спортс"

— Все пошло не по моему плану, но это хоккей. У «Трактора» сильное нападение. Когда у тебя плохой день, ты просыпаешься следующим утром и начинаешь работать снова.

— Для вас это был особенный матч?

— Немного особенный, потому что я выступал за «Трактор» раньше. Я хотел сыграть здесь так, как всегда играю, но не получилось. Мы проиграли, однако идем дальше.

— Непривычно играть в Челябинске за команду гостей?

— Да, непривычно было оказаться по другую сторону. Но болельщики очень тепло меня приняли, аплодировали мне. Мне всегда очень нравились люди в Челябинске, эти два года в «Тракторе» были хорошими для меня, — сказал Фукале.