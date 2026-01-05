Фукале после 4:5 с «Трактором»: «болельщики очень тепло меня приняли, аплодировали. Мне всегда нравились люди в Челябинске, два года здесь были хорошими»

— Все пошло не по моему плану, но это хоккей. У «Трактора» сильное нападение. Когда у тебя плохой день, ты просыпаешься следующим утром и начинаешь работать снова.
— Для вас это был особенный матч?
— Немного особенный, потому что я выступал за «Трактор» раньше. Я хотел сыграть здесь так, как всегда играю, но не получилось. Мы проиграли, однако идем дальше.
— Непривычно играть в Челябинске за команду гостей?
— Да, непривычно было оказаться по другую сторону. Но болельщики очень тепло меня приняли, аплодировали мне. Мне всегда очень нравились люди в Челябинске, эти два года в «Тракторе» были хорошими для меня, — сказал Фукале.