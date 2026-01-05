Минспорта Московской области разыгрывает призы с автографом Овечкина. Чтобы получить шайбу и карточку нужно отправить фото с новогодних каникул в их телеграм-канал и подписаться в МАХ

Два победителя получат шайбу и карточку с автографом капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
Сообщается, что для участия в конкурсе нужно сделать фото, на котором запечатлено активное проведение новогодних каникул (на катке, в спортзале, на лыжне или в семейной игре) и отправить его в комментарии под публикацией Минспорта в Telegram до 11 января.
Также нужно подписаться на канал министерства в МАХ.
