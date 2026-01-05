Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
1
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.55
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
06.01
Вашингтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
06.01
Рейнджерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.15
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
06.01
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.09
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Вегас
2
П1
X
П2

Минспорта Московской области разыгрывает призы с автографом Овечкина. Чтобы получить шайбу и карточку нужно отправить фото с новогодних каникул в их телеграм-канал и подписаться в МАХ

Министерство спорта Московской области запустило новогодний конкурс.

Источник: Спортс"

Два победителя получат шайбу и карточку с автографом капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Сообщается, что для участия в конкурсе нужно сделать фото, на котором запечатлено активное проведение новогодних каникул (на катке, в спортзале, на лыжне или в семейной игре) и отправить его в комментарии под публикацией Минспорта в Telegram до 11 января.

Также нужно подписаться на канал министерства в МАХ.

