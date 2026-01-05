Плющев о Жаровском: «Один из немногих наших юниоров, кто соответствует мировому уровню. В этом большая заслуга тренеров “Салавата”

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высоко оценил игру 18-летнего нападающего Александра Жаровского в «Салавате». На счету форварда 29 (11+18) очков в 34 матчах, он лучший бомбардир команды на данный момент.
— Ваш прогноз — сможет ли [Виктор] Козлов перезапустить карьеры этих «штрафников»?
— Сейчас Уфе все свое внимание нужно уделять гонке за плей-офф, развитию молодых, того же Жаровского, а не педагогике и перевоспитанию неблагополучных. Козлову будет очень тяжело.
В того же Хохлачева не верю, свой талант он разменял еще в «Спартаке», когда стал игроком чистого льда, не поняв, что сегодня чистого хоккея уже нет. Посмотрим, что получится у Козлова с Кузнецовым. Ну, а Хо-Сэнга и обсуждать смысла нет, тут скорее не хоккей, а околохоккейные игры.
— Как оцените прорыв на первую позицию юниора Жаровского?
— Это одна из немногих красивых историй нашего чемпионата. Смотрю в эти дни молодежное первенство мира и вижу, что Жаровский — один из немногих юниоров в нашем чемпионате, кто соответствует мировому уровню. В этом большая заслуга Уфы и ее тренеров, — сказал Плющев.