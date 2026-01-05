Плющев о Жаровском: «Один из немногих наших юниоров, кто соответствует мировому уровню. В этом большая заслуга тренеров “Салавата”

В того же Хохлачева не верю, свой талант он разменял еще в «Спартаке», когда стал игроком чистого льда, не поняв, что сегодня чистого хоккея уже нет. Посмотрим, что получится у Козлова с Кузнецовым. Ну, а Хо-Сэнга и обсуждать смысла нет, тут скорее не хоккей, а околохоккейные игры.