Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.10
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо М
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Плющев о Жаровском: «Один из немногих наших юниоров, кто соответствует мировому уровню. В этом большая заслуга тренеров “Салавата”

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высоко оценил игру 18-летнего нападающего Александра Жаровского в «Салавате». На счету форварда 29 (11+18) очков в 34 матчах, он лучший бомбардир команды на данный момент.

Источник: Спортс"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высоко оценил игру 18-летнего нападающего Александра Жаровского в «Салавате». На счету форварда 29 (11+18) очков в 34 матчах, он лучший бомбардир команды на данный момент.

— Ваш прогноз — сможет ли [Виктор] Козлов перезапустить карьеры этих «штрафников»?

— Сейчас Уфе все свое внимание нужно уделять гонке за плей-офф, развитию молодых, того же Жаровского, а не педагогике и перевоспитанию неблагополучных. Козлову будет очень тяжело.

В того же Хохлачева не верю, свой талант он разменял еще в «Спартаке», когда стал игроком чистого льда, не поняв, что сегодня чистого хоккея уже нет. Посмотрим, что получится у Козлова с Кузнецовым. Ну, а Хо-Сэнга и обсуждать смысла нет, тут скорее не хоккей, а околохоккейные игры.

— Как оцените прорыв на первую позицию юниора Жаровского?

— Это одна из немногих красивых историй нашего чемпионата. Смотрю в эти дни молодежное первенство мира и вижу, что Жаровский — один из немногих юниоров в нашем чемпионате, кто соответствует мировому уровню. В этом большая заслуга Уфы и ее тренеров, — сказал Плющев.