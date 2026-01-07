Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.05
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.40
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.40
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Шипачев об ассисте на отмененный гол Борикова, который мог стать его 1000-м очком в КХЛ: «Показалось, нормальный гол. Значит, надо забить такой, который не будут просматривать»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отреагировал на отмененный гол Егора Борикова в матче с ЦСКА (2:4).

Источник: Спортс"

Шипачев, который является лучшим бомбардиром в истории КХЛ с 999 (314+685) очками за карьеру, поучаствовал в шайбе Борикова. Однако после видеопросмотра судьи определили, что игрок отправил шайбу в ворота ногой, и отменили гол, тем самым лишив Шипачева 1000-го очка в КХЛ.

— Как вы отреагировали, когда вы забили гол, но арбитры его отменили? — На самом деле, там такой момент… Лига его посмотрела, ребята изучили видеоповтор. Не засчитали. Это на их усмотрение.

— А сами что думали?

— Слушайте, мне показалось, что это нормальный гол. Но видимо другие ребята посмотрели — и им показалось не очень. Мы на это влиять не можем. Какое решение приняли, так оно и есть. Значит, надо забить такой гол, который не будут просматривать.

— Если бы засчитали этот гол, то игра могла сложиться иначе?

— Если бы да кабы. Что об этом рассказывать? Мы проиграли, счет на табло. Значит, будем готовиться к следующей игре.

— А еще вы в свои ворота шайбу забросили — отличился Хэмилтон.

— Бывают такие матчи. Надо работать, так просто нам никто ничего не даст. Сегодня мы проиграли, ЦСКА нас переработал.

— Есть ли давление на минское «Динамо», которое выходило в лидеры Запада? Вас уже называют фаворитом на Кубок Гагарина.

— Тренерский штаб нам постоянно говорит, что надо больше внимания обращать на свою игру, а не слушать шумиху по сторонам. Естественно, идет работа. Никто не сидит и не кайфует, что мы на первом месте идем. Никакой эйфории нет, — сказал Шипачев.