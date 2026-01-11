Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Виннипег
2
:
Нью-Джерси
3
Все коэффициенты
П1
6.14
X
4.05
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
12.01
Нэшвилл
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
12.01
Юта
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
12.01
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Щитов о том, что «Трактор» играл в финале: «Это не только профессионализм Гру. Был хороший состав: Шабанов, Кравцов. Неизвестно, как бы сработал Бенуа, не будь у него команды этого уровня»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что успехи «Трактора» в прошлом сезоне были результатом качественной тренерской работы Бенуа Гру, а также менеджмента клуба. В сезоне-2024/25 челябинский клуб в финале розыгрыша Кубка Гагарина уступил в серии с «Локомотивом» (1−4).

Источник: Спортс"

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что успехи «Трактора» в прошлом сезоне были результатом качественной тренерской работы Бенуа Гру, а также менеджмента клуба. В сезоне-2024/25 челябинский клуб в финале розыгрыша Кубка Гагарина уступил в серии с «Локомотивом» (1−4).

"Вы знаете, прошлогодний успех говорит не только о профессионализме Гру, но и менеджмента, который смог подобрать хороший состав. Какие у него были игроки в прошлом сезоне: Шабанов — лучший нападающий нашей лиги прошлого сезона. Кравцов на полном ходу, линия обороны была на высоком уровне.

Очень хороший коллектив был. Конечно, Гру принес что-то свое, но неизвестно, как бы он сработал, не будь у него команды этого уровня", — cказал Щитов.