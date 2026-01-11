Щитов о том, что «Трактор» играл в финале: «Это не только профессионализм Гру. Был хороший состав: Шабанов, Кравцов. Неизвестно, как бы сработал Бенуа, не будь у него команды этого уровня»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что успехи «Трактора» в прошлом сезоне были результатом качественной тренерской работы Бенуа Гру, а также менеджмента клуба. В сезоне-2024/25 челябинский клуб в финале розыгрыша Кубка Гагарина уступил в серии с «Локомотивом» (1−4).
"Вы знаете, прошлогодний успех говорит не только о профессионализме Гру, но и менеджмента, который смог подобрать хороший состав. Какие у него были игроки в прошлом сезоне: Шабанов — лучший нападающий нашей лиги прошлого сезона. Кравцов на полном ходу, линия обороны была на высоком уровне.
Очень хороший коллектив был. Конечно, Гру принес что-то свое, но неизвестно, как бы он сработал, не будь у него команды этого уровня", — cказал Щитов.