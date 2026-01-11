Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
4
:
Нью-Джерси
3
Все коэффициенты
П1
1.45
X
3.75
П2
13.25
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Юта
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Кноблаух о серии Макдэвида из 18 матчей подряд с очками: «Не видел, чтобы он приходил на арену с мыслью: “Может, сегодня получится сыграть хорошо”. Он хочет быть лучшим»

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух высказался о серии Коннора Макдэвида из 18 матчей кряду с набранными очками. 28-летний канадец ранее набрал очки в 18-м матче подряд, установив личный рекорд в НХЛ (42 очка на отрезке, 19+23).

Источник: Спортс"

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух высказался о серии Коннора Макдэвида из 18 матчей кряду с набранными очками. 28-летний канадец ранее набрал очки в 18-м матче подряд, установив личный рекорд в НХЛ (42 очка на отрезке, 19+23).

"Это невероятно сложно сделать в НХЛ, когда ты каждый вечер играешь против лучших, — причем не просто лучших в лиге, а лучших из лучших, потому что под него обычно специально подбирают сочетания. А он делает это снова и снова… Бывают вечера, когда моменты есть, но шайба не идет в ворота, поэтому нужно постоянно создавать очень много шансов.

Он невероятно мотивирован быть лучшим игроком. Я ни разу не видел, чтобы Коннор приходил на арену с мыслью: «Может, сегодня получится сыграть хорошо». Он полностью предан своей игре, он хочет быть лучшим и очень сосредоточен. Он тщательно готовится вместе с партнерами, обсуждая стратегию против конкретного соперника.

Он чрезвычайно талантливый хоккеист, очень сосредоточенный и стабильный. И еще один момент: по ходу этой серии у нас отлично работает большинство. Когда большинство работает так хорошо, он играет в этом ключевую роль, и это тоже помогает", — сказал Кноблаух.