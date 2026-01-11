Кноблаух о серии Макдэвида из 18 матчей подряд с очками: «Не видел, чтобы он приходил на арену с мыслью: “Может, сегодня получится сыграть хорошо”. Он хочет быть лучшим»

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух высказался о серии Коннора Макдэвида из 18 матчей кряду с набранными очками. 28-летний канадец ранее набрал очки в 18-м матче подряд, установив личный рекорд в НХЛ (42 очка на отрезке, 19+23).
"Это невероятно сложно сделать в НХЛ, когда ты каждый вечер играешь против лучших, — причем не просто лучших в лиге, а лучших из лучших, потому что под него обычно специально подбирают сочетания. А он делает это снова и снова… Бывают вечера, когда моменты есть, но шайба не идет в ворота, поэтому нужно постоянно создавать очень много шансов.
Он невероятно мотивирован быть лучшим игроком. Я ни разу не видел, чтобы Коннор приходил на арену с мыслью: «Может, сегодня получится сыграть хорошо». Он полностью предан своей игре, он хочет быть лучшим и очень сосредоточен. Он тщательно готовится вместе с партнерами, обсуждая стратегию против конкретного соперника.
Он чрезвычайно талантливый хоккеист, очень сосредоточенный и стабильный. И еще один момент: по ходу этой серии у нас отлично работает большинство. Когда большинство работает так хорошо, он играет в этом ключевую роль, и это тоже помогает", — сказал Кноблаух.