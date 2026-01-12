Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.80
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.20
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Вегас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2

Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве (614), обогнав Хаусли. До идущего 8-м Сакика — 17 баллов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:3).

На счету 40-летнего россиянина стало 40 (20+20) очков в 46 играх в текущем сезоне.

За карьеру в рамках регулярок — 1663 (917+746) балла в 1537 играх.

614 из 1663 очков Александр набрал в большинстве (в том числе оба балла сегодня) — рекордные в лиге 329 шайб и 285 результативных передач.

По числу очков в большинстве Овечкин вышел на чистое 9-е место в истории НХЛ, обогнав Фила Хаусли (612 из 1232 всего).

Также в топ-10 входят Уэйн Гретцки (890 из 2857), Рэй Бурк (761 из 1579), Рон Фрэнсис (727 из 1798), Эл Макиннис (722 из 1274), Марио Лемье (701 из 1723), Пол Коффи (664 из 1531), Марсель Дионн (643 из 1771) и Джо Сакик (631 из 1641).

Среди действующих игроков на 2-м месте по очкам в большинстве идет Сидни Кросби («Питтсбург», 604 из 1736, 12-е место в истории).

