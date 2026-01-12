Ричмонд
Ларионов о 4:3: «Лада» добавила нам много волнения, даже седых волос. Им сейчас терять нечего, эти ребята стараются укусить любого соперника"

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (4:3 Б).

Источник: Спортс"

— Новый год шагает по стране. Я даже видел елочку в холле. Соперника — с хорошей игрой. Не опустили руки, вернулись в матч. Добавили нам много волнения, даже седых волос.

Нашу команду — с победой. Пусть она была достигнута не в основное время. Но мы вышли после не самой лучшей игры в Магнитогорске и провели сегодня довольно хороший матч. Так что с хорошими мыслями и настроением мы возвращаемся домой.

— Вы провели два матча с «Ладой» за последнее время. Как их можете оценить?

— Не хочу сравнивать. Хотя вы сказали, что мы оба раза вели с разницей в две шайбы, а потом упускали преимущество. Но я всегда вспоминаю, как в своей карьере играл с командами, которые не всегда находились в верхней части турнирной таблицы.

Можно привести массу примеров, когда «Детройт» играл против «Коламбуса» или «Нэшвилла», когда команды были свежими, только входили в лигу, там шла перестройка. И они играли против клубов, загруженных звездами. Так вот, всегда получались сложные матчи. Но когда доходило до овертайма, мы всегда находили возможность одержать победу.

Не хочу проводить параллели. Но «Ладе» на данный момент терять нечего. Это и лучшие чувства, что нет давления. И худшие, потом что хочется быть в плей-офф. Но эти ребята стараются укусить любого соперника. Мы — в том числе.

На нас заработали очко в Петербурге, теперь вот здесь. Но мы взяли два очка. И я поздравляю наших болельщиков, которые получают массу эмоций от таких матчей. Они держат в напряжении, и никто не спешит на кухню или на паркинг, чтобы уехать.

Хочется все получить проще, но в хоккее нельзя расслабляться, бывают и овертайм, и буллиты, — сказал Ларионов.

СКА выиграл 3 из 4 последних матчей — сегодня 4:3 с «Ладой» по буллитам. Команда Ларионова идет 7-й на Западе.