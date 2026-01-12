Ричмонд
Хоккей. НХЛ
13.01
Баффало
:
Флорида
П1
2.35
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
13.01
Детройт
:
Каролина
П1
2.95
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
13.01
Рейнджерс
:
Сиэтл
П1
2.15
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
13.01
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
П1
2.90
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
13.01
Монреаль
:
Ванкувер
П1
1.85
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
13.01
Миннесота
:
Нью-Джерси
П1
1.95
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
13.01
Чикаго
:
Эдмонтон
П1
3.05
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
13.01
Колорадо
:
Торонто
П1
1.67
X
4.70
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
13.01
Лос-Анджелес
:
Даллас
П1
2.60
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

Исаков о 4:3 с «Динамо»: «Отыграться, вытащить концовку и выиграть матч — это дорогого стоит. Очень важная победа, мы нестабильно проводили последние игры»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о волевой победе в матче с московским «Динамо» (4:3 ОТ).

Источник: Спортс"

По ходу матча «Торпедо» отыгралось с 1:3.

— Очень важная для нас победа, потому что мы нестабильно проводили последние матчи. Но отыграться, вытащить концовку и выиграть матч — это дорогого стоит.

— Почему часто бывают провалы, которые трудно объяснить?

— Один из моментов — это психология. Но у нас с концовки декабря происходит череда проблем со здоровьем. Каждый раз у нас кто-то выбывает, нет стабильного состава. Это отражается на качестве игры, где-то приходится экспериментировать.

— У вас это первый сезон в КХЛ. Чувствуете, что вам чего-то не хватает?

— Любой тренер может всегда найти моменты, которые нужно корректировать. Сегодня уже подметили, какие нам точно нужно исправить к следующему матчу, чтобы показать другую игру. Мне есть, над чем работать.

— Почему в прошлом матче против «Северстали» за Пугачева никто не вступился после силового Чебыкина?

— Мы поговорили на эту тему. Секретов раскрывать не буду. Мы направили письмо в лигу с оценкой, но там нам ответили, что решение было верным, — сказал Исаков.

«Торпедо» отыгралось с 1:3 и победило «Динамо» Москва в овертайме. Команда Козлова проиграла 4 из 5 последних матчей.