Исаков о 4:3 с «Динамо»: «Отыграться, вытащить концовку и выиграть матч — это дорогого стоит. Очень важная победа, мы нестабильно проводили последние игры»

По ходу матча «Торпедо» отыгралось с 1:3.
— Очень важная для нас победа, потому что мы нестабильно проводили последние матчи. Но отыграться, вытащить концовку и выиграть матч — это дорогого стоит.
— Почему часто бывают провалы, которые трудно объяснить?
— Один из моментов — это психология. Но у нас с концовки декабря происходит череда проблем со здоровьем. Каждый раз у нас кто-то выбывает, нет стабильного состава. Это отражается на качестве игры, где-то приходится экспериментировать.
— У вас это первый сезон в КХЛ. Чувствуете, что вам чего-то не хватает?
— Любой тренер может всегда найти моменты, которые нужно корректировать. Сегодня уже подметили, какие нам точно нужно исправить к следующему матчу, чтобы показать другую игру. Мне есть, над чем работать.
— Почему в прошлом матче против «Северстали» за Пугачева никто не вступился после силового Чебыкина?
— Мы поговорили на эту тему. Секретов раскрывать не буду. Мы направили письмо в лигу с оценкой, но там нам ответили, что решение было верным, — сказал Исаков.
«Торпедо» отыгралось с 1:3 и победило «Динамо» Москва в овертайме. Команда Козлова проиграла 4 из 5 последних матчей.