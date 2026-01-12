Ротенберг про 1000 очков Шипачева: «Вадим — игрок особого хоккейного интеллекта. Он видит и чувствует игру так, как может не каждый: умеет “распаковать” оборону, найти точной передачей лучший вариант, завершить

38-летний игрок минского «Динамо» отметился голевым пасом в матче против «Адмирала» за 17 секунд за конца 3-го периода. Минчане выиграли встречу со счетом 2:1.
Шипачев стал первым хоккеистом в истории с 1000 очков за карьеру в КХЛ. Он лучший бомбардир в истории лиги.
"Сегодня в КХЛ произошел исторический момент! Вадим Шипачев набрал свое 1000-е очко и стал первым игроком лиги, достигшим этой отметки. Это планка, которой раньше просто не существовало.
Вадим прошел большой путь в лиге: «Северсталь», СКА, московское «Динамо», «Ак Барс» и сейчас «Динамо» Минск. И в каждом клубе он был лидером — игроком, вокруг которого строится атака.
Но главное — его вклад в игру сборной России. Все лучшее, что он показывал в клубах, Вадим перенес и на международный уровень. Мы не раз проходили вместе большие турниры, и самое важное — вместе выигрывали олимпийское золото. В таких матчах особенно ценятся игроки, которые умеют сохранять спокойствие, брать ответственность и находить правильное решение в один момент — Шипачев именно такой.
Вадим — игрок особого хоккейного интеллекта. Он видит и чувствует игру так, как может не каждый: умеет «распаковать» оборону одним решением, найти точной передачей лучший вариант, а когда нужно — сам завершить момент. Такие хоккеисты делают партнеров сильнее и задают стандарт для молодых.
От всей души поздравляю Вадима Шипачева с этим историческим достижением. 1000 очков — ориентир, к которому еще долго будут стремиться все игроки КХЛ", — написал Ротенберг.
