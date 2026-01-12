Ротенберг про 1000 очков Шипачева: «Вадим — игрок особого хоккейного интеллекта. Он видит и чувствует игру так, как может не каждый: умеет “распаковать” оборону, найти точной передачей лучший вариант, завершить

Но главное — его вклад в игру сборной России. Все лучшее, что он показывал в клубах, Вадим перенес и на международный уровень. Мы не раз проходили вместе большие турниры, и самое важное — вместе выигрывали олимпийское золото. В таких матчах особенно ценятся игроки, которые умеют сохранять спокойствие, брать ответственность и находить правильное решение в один момент — Шипачев именно такой.