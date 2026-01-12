Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.70
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

Ротенберг про 1000 очков Шипачева: «Вадим — игрок особого хоккейного интеллекта. Он видит и чувствует игру так, как может не каждый: умеет “распаковать” оборону, найти точной передачей лучший вариант, завершить

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о том, что Вадим Шипачев набрал 1000 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

38-летний игрок минского «Динамо» отметился голевым пасом в матче против «Адмирала» за 17 секунд за конца 3-го периода. Минчане выиграли встречу со счетом 2:1.

Шипачев стал первым хоккеистом в истории с 1000 очков за карьеру в КХЛ. Он лучший бомбардир в истории лиги.

"Сегодня в КХЛ произошел исторический момент! Вадим Шипачев набрал свое 1000-е очко и стал первым игроком лиги, достигшим этой отметки. Это планка, которой раньше просто не существовало.

Вадим прошел большой путь в лиге: «Северсталь», СКА, московское «Динамо», «Ак Барс» и сейчас «Динамо» Минск. И в каждом клубе он был лидером — игроком, вокруг которого строится атака.

Но главное — его вклад в игру сборной России. Все лучшее, что он показывал в клубах, Вадим перенес и на международный уровень. Мы не раз проходили вместе большие турниры, и самое важное — вместе выигрывали олимпийское золото. В таких матчах особенно ценятся игроки, которые умеют сохранять спокойствие, брать ответственность и находить правильное решение в один момент — Шипачев именно такой.

Вадим — игрок особого хоккейного интеллекта. Он видит и чувствует игру так, как может не каждый: умеет «распаковать» оборону одним решением, найти точной передачей лучший вариант, а когда нужно — сам завершить момент. Такие хоккеисты делают партнеров сильнее и задают стандарт для молодых.

От всей души поздравляю Вадима Шипачева с этим историческим достижением. 1000 очков — ориентир, к которому еще долго будут стремиться все игроки КХЛ", — написал Ротенберг.

Шипачев набрал 1000-е очко в КХЛ! Отдал передачу на победный гол.