Спронг о дебюте за «Автомобилист»: «Первые два периода пришлось вспоминать, как играть в хоккей. Мы с тренером на одной волне, он объяснил, что ждет от меня»

Сегодня клуб победил «Барыс» со счетом 2:1 в овертайме. Спронг дебютировал в составе «Автомобилиста» после перехода из ЦСКА. Он провел на льду 16:52, не набрав очков.
"Чувствую себя отлично, нахожусь в хорошей форме. Первые два периода пришлось вспоминать, как играть в хоккей, в третьем периоде получалось создавать моменты.
Соперник показал хорошую командную игру, но нам надо лучше контролировать шайбу, не удалось сегодня поиграть в большинстве, нужно зарабатывать удаления.
Наше звено создало несколько хороших моментов, мы могли побеждать в основное время. Мы с главным тренером на одной волне, он объяснил мне, что он ждет от меня. Думаю, уже в следующих играх я смогу нащупать лучшие кондиции и показывать хоккей, на который способен", — сказал Спронг.
Заварухин о дебюте Спронга: «Он выглядел неплохо, создал пару моментов и для себя, и для партнеров. У него был месяц простоя. Знаем, что он способен на большее».