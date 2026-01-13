Спронг о дебюте за «Автомобилист»: «Первые два периода пришлось вспоминать, как играть в хоккей. Мы с тренером на одной волне, он объяснил, что ждет от меня»

Наше звено создало несколько хороших моментов, мы могли побеждать в основное время. Мы с главным тренером на одной волне, он объяснил мне, что он ждет от меня. Думаю, уже в следующих играх я смогу нащупать лучшие кондиции и показывать хоккей, на который способен", — сказал Спронг.