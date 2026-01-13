Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.70
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

Спронг о дебюте за «Автомобилист»: «Первые два периода пришлось вспоминать, как играть в хоккей. Мы с тренером на одной волне, он объяснил, что ждет от меня»

Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг высказался о своем дебюте за команду.

Источник: Спортс"

Сегодня клуб победил «Барыс» со счетом 2:1 в овертайме. Спронг дебютировал в составе «Автомобилиста» после перехода из ЦСКА. Он провел на льду 16:52, не набрав очков.

"Чувствую себя отлично, нахожусь в хорошей форме. Первые два периода пришлось вспоминать, как играть в хоккей, в третьем периоде получалось создавать моменты.

Соперник показал хорошую командную игру, но нам надо лучше контролировать шайбу, не удалось сегодня поиграть в большинстве, нужно зарабатывать удаления.

Наше звено создало несколько хороших моментов, мы могли побеждать в основное время. Мы с главным тренером на одной волне, он объяснил мне, что он ждет от меня. Думаю, уже в следующих играх я смогу нащупать лучшие кондиции и показывать хоккей, на который способен", — сказал Спронг.

Заварухин о дебюте Спронга: «Он выглядел неплохо, создал пару моментов и для себя, и для партнеров. У него был месяц простоя. Знаем, что он способен на большее».