Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.70
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

Квартальнов про 1000 очков Шипачева: «Вадим многое прошел, держал удар. Надо отдать ему должное, что играет на таком уровне, в таком возрасте. Многие, с кем он начинал, сошли с дистанции»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о том, что форвард команды Вадим Шипачев набрал 1000 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

38-летний игрок отметился голевым пасом в матче против «Адмирала» за 17 секунд за конца 3-го периода. Минчане выиграли встречу со счетом 2:1.

Шипачев стал первым хоккеистом в истории с 1000 очков за карьеру в КХЛ. Он лучший бомбардир в истории лиги.

— Победа есть победа. Много вопросов возникает из этой победы. Но все-таки тяжелая игра. Несвойственно нам было так играть здесь. Мало, очень мало сегодня было энергии. И я очень доволен действиями Алекса (Лиможа). Игра складывалась тяжело, но он все-таки перевернул ее, нашел этот момент и забил такой непростой гол. Так все складывалось печально, и нашелся герой, который забил.

— Вы недавно провели 1000-й матч в роли тренера, теперь Шипачев набрал 1000-е очко. Поделитесь эмоциями, которые вызвало у вас это событие.

— Тут нужно отдать должное Вадиму. В прошлом сезоне он побил один серьезный рекорд, сейчас набрал 1000 очков. Это на любого человека может влиять.

Конечно, хочется добиться чего-то, оставить свой след в истории. И он первым достиг этого рубежа. Он таким останется навсегда. И надо отдать ему должное, что Шипачев играет на таком уровне, в таком возрасте. Он большой молодец.

Это ведь непросто. Хоккей меняется, развивается. И он идет в ногу со временем. Посмотрите на ребят, с кем он начинал — многие сошли с дистанции. Вадим — тот человек, который шел, добивался, выигрывал кубки. Он большой-большой молодец.

Он многое прошел, держал удар. И теперь все преодолено. И надо уже двигаться вперед. Он будет и дальше нас радовать, помогать команде, — сказал Квартальнов.

Шипачев набрал 1000-е очко в КХЛ! Отдал передачу на победный гол.