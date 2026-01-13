Ричмонд
03:00
Баффало
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.50
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.70
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

Браташ об 1:2 от «Динамо» Минск: «Игра обнадеживает, были все шансы победить. 1000 очков Шипачева — значимое событие. Поздравляю Вадима, это выдающийся результат»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался после матча против минского «Динамо» (1:2).

Источник: Спортс"

Победный гол был забит с передачи Вадима Шипачева, который первым в истории набрал 1000 очков за карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ. 38-летний форвард минского «Динамо’является лучшим бомбардиром в истории лиги.

— Мы достойно играли. Были все шансы победить. Но «Динамо» помешало это сделать. Обнадеживает игра. Но результата пока все равно нет.

— Поделитесь впечатлениями от рекорда Шипачева. Это историческая игра. Насколько это значимое событие в истории КХЛ?

— Ну, значимое событие, конечно. Любые рекорды значимы. И я со своей стороны поздравляю Вадима. Это выдающийся результат, — сказал Браташ.

Шипачев набрал 1000-е очко в КХЛ! Отдал передачу на победный гол.