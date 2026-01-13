Вячеслав Козлов: «Нам за Комтуа никто никого не предлагал. Если бы были предложения, то выслушали и поторговались бы. Максим и в том году начинал слабо, но потом добавил»

— У лидера Никиты Гусева всего два очка в последних семи матчах. Неужели он не подходит под ваш стиль игры?
— Наверное, этот вопрос надо адресовать Никите. Да, он не такой результативный. Но это игрок, который может решить исход матча. Давайте наберемся терпения.
— В последние недели были слухи, что Комтуа может покинуть «Динамо». Каково его будущее в команде?
— Нам никто никого за Комтуа не предлагал. Впервые слышу об этом. Если бы были какие-то предложения, то выслушали и, может быть, поторговались. Максим и в том году начинал слабо, но потом добавил. Сейчас он хорошо тренируется, больших претензий к нему нет. Он выполняет свою работу, — сказал Козлов.