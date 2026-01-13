Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.50
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.70
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

Вадим Шипачев: «Когда каждый день спрашивают о 1000-м очке, голова уже начинает кипеть и тяжеловато становится играть. Я очень рад, что получилось»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев высказался о том, что достиг отметки 1000 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

38-летний игрок отметился голевым пасом в матче против «Адмирала» за 17 секунд за конца 3-го периода. Минчане выиграли встречу со счетом 2:1.

Шипачев стал первым хоккеистом в истории с 1000 очков за карьеру в КХЛ. Он лучший бомбардир в истории лиги.

— Какие эмоции после матча?

— Пока впечатления классные, очень рад, что при полной арене мы сегодня выиграли. Тяжелый матч был, но хорошо, что выиграли 2:1, такой гол забил Вадим Мороз, сделал мне отличный подарок.

— Сейчас есть облегчение?

— Пока его еще нет, еще даже не понимаю, что мы выиграли. Пару часов пройдет, и осознание придет. Приеду домой, детишки и жена будут радоваться, друзья напишут.

А так, конечно, когда каждый день болельщики спрашивают о 1000-м очке, голова уже начинает кипеть и тяжеловато становится играть. Я очень рад, что это получилось, большое спасибо моим партнерам по команде, они большие молодцы.

— Вы выиграли много престижных титулов. Это достижение какое место в вашей карьере займет?

— Когда ты выигрываешь турниры, тоже вся команда старается, конечно, любая победа — это отдельный эмоциональный всплеск. Я думаю, что это достижение соизмеримо с такими большими победами, — сказал Шипачев.

1000 очков Шипачева — великое событие. Легендарный игрок заслужил признание.

«Мы становимся свидетелями истории». Минск празднует 1000-е очко Шипачева.

Шипачев набрал 1000-е очко в КХЛ! Вот видео для истории.