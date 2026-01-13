Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.50
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.70
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

Шуми Бабаев: «Кузнецову нравится играть с молодыми, Жаровский и Сучков — толковые, перспективные ребята. Думаю, он принесет им пользу»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, оценил игру форварда за команду.

Источник: Спортс"

Ранее хоккеист был обменян в уфимский клуб из «Металлурга». Нападающий набрал 3 (1+2) очка в 2 играх за «Салават».

— Успех Евгения Кузнецова в первых матчах за «Салават Юлаев» связан с тем, что он приехал к тренеру, которому нужен?

— В Магнитогорске тоже ехали к тренеру, который хотел его использовать. Но там чего-то не хватило или тренер что-то не увидел. Пока прошло только две игры. Надеюсь, дальше все будет так же хорошо.

— В СКА Кузнецов играл с Иваном Демидовым, который теперь успешно выступает в НХЛ. Сейчас он поможет выйти на новый уровень Александру Жаровскому?

— Думаю, будет такая же история, как и с Демидовым. Он поможет Жаровскому. Кузнецову нравится играть с молодыми, а Жаровский и Сучков — толковые, перспективные ребята.

Думаю, он и дальше принесет им пользу, и от этого только выиграет команда. И двадцать минут он играет спокойно, — сказал Бабаев.