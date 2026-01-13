Шуми Бабаев: «Кузнецову нравится играть с молодыми, Жаровский и Сучков — толковые, перспективные ребята. Думаю, он принесет им пользу»

Ранее хоккеист был обменян в уфимский клуб из «Металлурга». Нападающий набрал 3 (1+2) очка в 2 играх за «Салават».
— Успех Евгения Кузнецова в первых матчах за «Салават Юлаев» связан с тем, что он приехал к тренеру, которому нужен?
— В Магнитогорске тоже ехали к тренеру, который хотел его использовать. Но там чего-то не хватило или тренер что-то не увидел. Пока прошло только две игры. Надеюсь, дальше все будет так же хорошо.
— В СКА Кузнецов играл с Иваном Демидовым, который теперь успешно выступает в НХЛ. Сейчас он поможет выйти на новый уровень Александру Жаровскому?
— Думаю, будет такая же история, как и с Демидовым. Он поможет Жаровскому. Кузнецову нравится играть с молодыми, а Жаровский и Сучков — толковые, перспективные ребята.
Думаю, он и дальше принесет им пользу, и от этого только выиграет команда. И двадцать минут он играет спокойно, — сказал Бабаев.