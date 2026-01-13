Ричмонд
Генменеджер «Коламбуса» об отставке Эвасона: «Cезон разочаровывает. Мы не показываем уровень, соответствующий нашим ожиданиям. Боунесс привнесет стабильность»

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл прокомментировал увольнение главного тренера команды Дина Эвасона и его помощника Стива Маккарти.

Источник: Спортс"

Новым главным тренером клуба стал Рик Боунесс.

"Этот сезон разочаровывает всех нас. Мы не показываем уровень, соответствующий нашим ожиданиям. Мы все разделяем ответственность, и я тоже.

Решение [о смене тренера] далось нелегко, но оно было необходимо именно сейчас. Дин проделал огромную работу в прошлом сезоне в чрезвычайно сложных условиях, и я благодарю его за это. Также хочу поблагодарить Стива за его преданность нашему клубу в течение пяти лет.

Рик Боунесс — потрясающий тренер с бесценным опытом и знаниями. Он привнесет стабильность в нашу команду на важном этапе сезона.

Он хороший коммуникатор, его команды играют структурировано, хорошо обороняются. Считаем, что он подходящий тренер, чтобы раскрыть потенциал нашей команды", — сказал Дон Уодделл.