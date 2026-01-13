Генменеджер «Коламбуса» об отставке Эвасона: «Cезон разочаровывает. Мы не показываем уровень, соответствующий нашим ожиданиям. Боунесс привнесет стабильность»

Новым главным тренером клуба стал Рик Боунесс.
"Этот сезон разочаровывает всех нас. Мы не показываем уровень, соответствующий нашим ожиданиям. Мы все разделяем ответственность, и я тоже.
Решение [о смене тренера] далось нелегко, но оно было необходимо именно сейчас. Дин проделал огромную работу в прошлом сезоне в чрезвычайно сложных условиях, и я благодарю его за это. Также хочу поблагодарить Стива за его преданность нашему клубу в течение пяти лет.
Рик Боунесс — потрясающий тренер с бесценным опытом и знаниями. Он привнесет стабильность в нашу команду на важном этапе сезона.
Он хороший коммуникатор, его команды играют структурировано, хорошо обороняются. Считаем, что он подходящий тренер, чтобы раскрыть потенциал нашей команды", — сказал Дон Уодделл.