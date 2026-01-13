Ричмонд
Капризов против «Нью-Джерси»: 0 очков, «-2», 2 броска и 3 силовых приема за 18:59 на льду. Форвард «Миннесоты» набрал 52 очка в 47 матчах сезона

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:5).

Источник: Спортс"

Россиянин завершил игру с показателем полезности минус, одним броском по воротам, тремя силовыми приемами и игровым временем 18:59 (1:16 — в большинстве).

В этом сезоне Капризов набрал 52 (25+27) баллов при полезности «плюс 5» в 47 матчах чемпионата.

