Маккиннон возглавил гонку бомбардиров НХЛ, опередив Макдэвида на одно очко. У форварда Колорадо 81 балл в 45 матчах сезона

Канадец также получил показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам и провел на льду 24:40 (3:53 — в большинстве).
Таким образом, в активе Маккиннона стало 81 (36+45) балл при полезности «плюс 49» в 45 матчах чемпионата.
Он стал лидером списка бомбардиров лиги, опередив Коннора Макдэвида, который в этом игровом дне набрал 2 (0+2) против «Чикаго». На счету Коннора 80 (30+50) баллов в 46 играх.
Третьим в гонке бомбардиров идет Макклин Селебрини (70 очков) из «Сан-Хосе», четвертым — Никита Кучеров (67 очков) из «Тампы».
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше