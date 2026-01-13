Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.60
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Маккиннон возглавил гонку бомбардиров НХЛ, опередив Макдэвида на одно очко. У форварда Колорадо 81 балл в 45 матчах сезона

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 3 (0+3) очка и был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:4 ОТ).

Источник: Спортс"

Канадец также получил показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам и провел на льду 24:40 (3:53 — в большинстве).

Таким образом, в активе Маккиннона стало 81 (36+45) балл при полезности «плюс 49» в 45 матчах чемпионата.

Он стал лидером списка бомбардиров лиги, опередив Коннора Макдэвида, который в этом игровом дне набрал 2 (0+2) против «Чикаго». На счету Коннора 80 (30+50) баллов в 46 играх.

Третьим в гонке бомбардиров идет Макклин Селебрини (70 очков) из «Сан-Хосе», четвертым — Никита Кучеров (67 очков) из «Тампы».

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше