Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
1
:
Салават Юлаев
3
Все коэффициенты
П1
16.00
X
5.32
П2
1.30
Хоккей. НХЛ
14.01
Вашингтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
14.01
Оттава
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
14.01
Питтсбург
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
14.01
Бостон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.15
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
14.01
Юта
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
14.01
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2

Овечкин поздравил Федорова с выводом номера в «Детройте»: «Ты помог мне вырасти как личности и игроку. Один из лучших хоккеистов, с которыми я играл»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал поздравительное видео Сергею Федорову, игровой номер которого вывели из обращения в «Детройте».

Источник: Спортс"

Ролик с участием Овечкина показали на видеокубе во время торжественной церемонии, которая состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Ред Уингс» и «Каролиной» (4:3 ОТ).

«Поздравляю с выводом номера из обращения. У тебя невероятная карьера. Ты помог мне вырасти как личности и как игроку. Один из лучших хоккеистов, с которыми я когда-либо играл», — сказал Овечкин.

Отметим, что Федоров приглашал 40-летнего форварда на церемонию, но тот не смог присутствовать лично из-за плотного графика игр «Кэпиталс».

Оба хоккеиста выступали за сборную России, а также за «Вашингтон» с 2008 по 2009 год.

«Уход из клуба — ошибка. Моя вина». «Детройт» вывел номер Федорова — вечер в честь легенды.

