Овечкин поздравил Федорова с выводом номера в «Детройте»: «Ты помог мне вырасти как личности и игроку. Один из лучших хоккеистов, с которыми я играл»

Ролик с участием Овечкина показали на видеокубе во время торжественной церемонии, которая состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Ред Уингс» и «Каролиной» (4:3 ОТ).
«Поздравляю с выводом номера из обращения. У тебя невероятная карьера. Ты помог мне вырасти как личности и как игроку. Один из лучших хоккеистов, с которыми я когда-либо играл», — сказал Овечкин.
Отметим, что Федоров приглашал 40-летнего форварда на церемонию, но тот не смог присутствовать лично из-за плотного графика игр «Кэпиталс».
Оба хоккеиста выступали за сборную России, а также за «Вашингтон» с 2008 по 2009 год.
«Уход из клуба — ошибка. Моя вина». «Детройт» вывел номер Федорова — вечер в честь легенды.