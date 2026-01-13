Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
14.01
Вашингтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
14.01
Оттава
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
14.01
Питтсбург
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
14.01
Бостон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.05
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.50
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
14.01
Юта
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
14.01
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

Тренер «Сибири» Люзенков о 3:2 с «Северсталью»: «Искали свои моменты до конца и вытащили игру. Против них приятно выступать, это играющая команда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о выездной победе над «Северсталью» (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— К сожалению, мы пропустили и в первом, и во втором периодах прямо в самом начале. Но молодцы, что не выключились, продолжали играть. Искали свои моменты до конца. И вытащили игру, выиграли. Против «Северстали» приятно выступать, это играющая команда. Ребята — молодцы.

— Видите ли вы поле для работы, чтобы на старте периодов играть более ответственно?

— Мы перед игрой разбирали соперника. Показывали и говорили, что «Северсталь» играет активно, пойдет вперед. И эти передачи, с которых забивают голы, мы знали, что они будут. К сожалению, все равно получили эти голы.

— Три очка набрал Михаил Абрамов. Как видите этого форварда?

— Он может играть хорошо. Не хватает еще уверенности в обороне. Молодой парень, не всегда стабильный. Может выдать хороший матч, а где‑то бывают провалы. Поэтому ему хочется пожелать стабильности, — сказал Люзенков.