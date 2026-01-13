Ричмонд
14.01
Вашингтон
:
Монреаль
П1
2.13
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус
:
Калгари
П1
2.10
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
14.01
Оттава
:
Ванкувер
П1
1.70
X
4.70
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
14.01
Питтсбург
:
Тампа-Бэй
П1
2.80
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
14.01
Бостон
:
Детройт
П1
2.20
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег
:
Айлендерс
П1
2.25
X
4.05
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
:
Эдмонтон
П1
2.65
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
:
Каролина
П1
3.30
X
4.50
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
14.01
Юта
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
14.01
Анахайм
:
Даллас
П1
2.55
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

Гришин о 2:0 с «Ак Барсом»: «Противник мощный, конечно, габаритный, много атакует. “Нефтехимик” был настроен дать бой, мы договаривались, что нужно победить»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о победе над «Ак Барсом» (2:0) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Тяжелая для нас была игра. Противник мощный, конечно. Габаритный, много атакует. Но наши ребята сегодня настроились дать бой. Мы договаривались перед матчем, что нужно победить. И это удалось — все ребята помогали друг другу, здорово сыграли и добились своего.

— Голкипер Озолин провел первый сухой матч за карьеру в КХЛ. Оцените его выступление.

— Понятно, что Долганов забирает большую часть игр. Ярослав не очень уверенно начал сезон, мы проигрывали. Но обстоятельства сейчас сложились так, что вся надежда на него в этих матчах. И он здорово себя проявляет. Сделал «сухарь», и мы очень за него рады. Потому что уверенность — очень важное качество для вратаря. И ее он приобретает.

— Уже 13 матчей подряд в дерби Татарстана побеждает тот, кто открывает счет. Почему так происходит?

— Не могу сказать. Когда забиваешь в первом периоде, то много времени, чтобы забить в ответ. Не знаю, почему у соперника не получается, — сказал Гришин.