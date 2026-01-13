Гришин о 2:0 с «Ак Барсом»: «Противник мощный, конечно, габаритный, много атакует. “Нефтехимик” был настроен дать бой, мы договаривались, что нужно победить»

— Понятно, что Долганов забирает большую часть игр. Ярослав не очень уверенно начал сезон, мы проигрывали. Но обстоятельства сейчас сложились так, что вся надежда на него в этих матчах. И он здорово себя проявляет. Сделал «сухарь», и мы очень за него рады. Потому что уверенность — очень важное качество для вратаря. И ее он приобретает.