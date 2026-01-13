Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
14.01
Вашингтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
14.01
Оттава
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
14.01
Питтсбург
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
14.01
Бостон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.05
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.50
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
14.01
Юта
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
14.01
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин о 0:2 с «Нефтехимиком» и Биро: «Не нужно персональную ответственность разбирать, играет команда. Сказались продолжительные паузы при подготовке»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Нефтехимика» (0:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Мы понимали, что будет сложный матч. Учитывали, что были четыре продолжительные паузы за полтора месяца при подготовке. И где‑то в завершающей стадии это сказывалось. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— Накопились вопросы по игре Брэндона Биро. Его там еще не бьют в раздевалке? А то оттуда доносились звуки…

— Да? Я не слышал. Момент с первой пропущенной шайбой — нужно не персональную ответственность разбирать. Играет команда. Нужно учитывать коллективные действия.

— Мы все ошибаемся. Может, стоит Биро поддержать?

— У нас так складывается процесс, что мы разбираем моменты, указываем на ошибки. Смотрим, какие хорошие моменты мы создаем. Этот эпизод будем тоже разбирать и отрабатывать через тренировки, — сказал Гатиятулин.