Тренер «Ак Барса» Гатиятулин о 0:2 с «Нефтехимиком» и Биро: «Не нужно персональную ответственность разбирать, играет команда. Сказались продолжительные паузы при подготовке»

— Мы понимали, что будет сложный матч. Учитывали, что были четыре продолжительные паузы за полтора месяца при подготовке. И где‑то в завершающей стадии это сказывалось. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.
— Накопились вопросы по игре Брэндона Биро. Его там еще не бьют в раздевалке? А то оттуда доносились звуки…
— Да? Я не слышал. Момент с первой пропущенной шайбой — нужно не персональную ответственность разбирать. Играет команда. Нужно учитывать коллективные действия.
— Мы все ошибаемся. Может, стоит Биро поддержать?
— У нас так складывается процесс, что мы разбираем моменты, указываем на ошибки. Смотрим, какие хорошие моменты мы создаем. Этот эпизод будем тоже разбирать и отрабатывать через тренировки, — сказал Гатиятулин.