Жамнов о 5:3 с «Динамо»: «Ребята проявили характер, заслужили победу. Эмоции были, даже чересчур. Пришлось опустить планку, потому что начались удаления»

— Хорошая, интересная игра. Было много борьбы. Радует, что ребята проявили характер и заслужили победу.
— Были ли у игроков эмоции, которых не хватило в дерби с ЦСКА?
— Да, сегодня были, даже чересчур. Пришлось опустить планку, потому что начались ненужные удаления.
— Стал ли вызов Ружички в сборную неожиданностью? Как планируете без него играть?
— Не назову вызов Ружички на Олимпиаду неожиданностью, еще летом знали, что он может поехать. У нас есть ребята, у которых появится шанс проявить себя, когда Адам будет отсутствовать, — сказал Жамнов.
«Спартак» одержал 500-ю победу в КХЛ — 5:3 с «Динамо» Москва. Команда Козлова проиграла 5 из 6 последних матчей.