Матч-центр
15.01
Нью-Джерси
:
Сиэтл
15.01
Баффало
:
Филадельфия
15.01
Рейнджерс
:
Оттава
15.01
Лос-Анджелес
:
Вегас
завершен
завершен
завершен
завершен
завершен
Жамнов о 5:3 с «Динамо»: «Ребята проявили характер, заслужили победу. Эмоции были, даже чересчур. Пришлось опустить планку, потому что начались удаления»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе в матче с московским «Динамо» (5:3).

— Хорошая, интересная игра. Было много борьбы. Радует, что ребята проявили характер и заслужили победу.

— Были ли у игроков эмоции, которых не хватило в дерби с ЦСКА?

— Да, сегодня были, даже чересчур. Пришлось опустить планку, потому что начались ненужные удаления.

— Стал ли вызов Ружички в сборную неожиданностью? Как планируете без него играть?

— Не назову вызов Ружички на Олимпиаду неожиданностью, еще летом знали, что он может поехать. У нас есть ребята, у которых появится шанс проявить себя, когда Адам будет отсутствовать, — сказал Жамнов.

«Спартак» одержал 500-ю победу в КХЛ — 5:3 с «Динамо» Москва. Команда Козлова проиграла 5 из 6 последних матчей.