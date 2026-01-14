Хартли о 0:3 от «Торпедо»: «Локомотива» не было на площадке в 1-м периоде, нас полностью переиграли, во 2-м мы создали много моментов. Старались вернуться в игру, но не получилось&q

— Поздравляю «Торпедо» с заслуженной победой. В первом периоде нас не было на площадке, нас полностью переиграл соперник. Во втором периоде мы создали много моментов. Старались вернуться в игру, но не получилось.
— То, что команды не было в первом периоде на площадке, связано с паузой?
— Абсолютно нет, это не причина. Когда много играешь, можно сказать, что устал играть. Когда много отдыхаешь, можно сказать, что устал отдыхать. Это все нелепые оправдания. Профессионалы должны быть готовы на каждую игру.
— С чем связаны рокировка Радулова и Березкина?
— Команде нужна была искра, мы поменяли сочетания. Звено Радулова, Шалунова и Каюмова было лучшим нашим звеном. Единственное, что можно было сделать — поменять сочетания, придать импульс команде.
— Почему не было активности в третьем периоде?
— У соперника было большое преимущество в счете, они не дали нам много создать.
— Когда ждать возвращение Сурина в состав?
— Пока у нас нет сроков, это будет еще не скоро, — сказал Хартли.
