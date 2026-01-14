Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Джерси
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
15.01
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
15.01
Рейнджерс
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
15.01
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
9
:
Сочи
0
П1
X
П2

Хартли о 0:3 от «Торпедо»: «Локомотива» не было на площадке в 1-м периоде, нас полностью переиграли, во 2-м мы создали много моментов. Старались вернуться в игру, но не получилось&q

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении от «Торпедо» со счетом 0:3.

Источник: Спортс"

— Поздравляю «Торпедо» с заслуженной победой. В первом периоде нас не было на площадке, нас полностью переиграл соперник. Во втором периоде мы создали много моментов. Старались вернуться в игру, но не получилось.

— То, что команды не было в первом периоде на площадке, связано с паузой?

— Абсолютно нет, это не причина. Когда много играешь, можно сказать, что устал играть. Когда много отдыхаешь, можно сказать, что устал отдыхать. Это все нелепые оправдания. Профессионалы должны быть готовы на каждую игру.

— С чем связаны рокировка Радулова и Березкина?

— Команде нужна была искра, мы поменяли сочетания. Звено Радулова, Шалунова и Каюмова было лучшим нашим звеном. Единственное, что можно было сделать — поменять сочетания, придать импульс команде.

— Почему не было активности в третьем периоде?

— У соперника было большое преимущество в счете, они не дали нам много создать.

— Когда ждать возвращение Сурина в состав?

— Пока у нас нет сроков, это будет еще не скоро, — сказал Хартли.

«Торпедо» всухую обыграло «Локомотив» — 3:0. Костин сделал 33 сэйва, 17-летний Пугачев набрал 1+1.