Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
16.01
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
16.01
Вашингтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
16.01
Коламбус
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
16.01
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.31
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
16.01
Бостон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
16.01
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.15
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
16.01
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
16.01
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
16.01
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
16.01
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

Десятков о 2:5 от «Салавата»: «Ничего у нас не получилось. Не выручили вратари, не сработало большинство, плохо сыграли в меньшинстве. Получили абсолютно ненужные удаления»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался после матча с «Салаватом Юлаевым» (2:5).

Источник: Спортс"

— Плохая игра с нашей стороны. Ничего у нас не получилось. Не выручили вратари, не сработало большинство, каким оно должно быть, плохо сыграли в меньшинстве. Получили абсолютно ненужные удаления, которые соперник реализовал.

И вообще, глядя на состав «Салавата Юлаева», трудно сказать, что у них в начале сезона были проблемы с финансами. Если судить по подбору игроков, по их опыту и мастерству. Они исполнили те моменты, которые мы им предоставили.

— Какие у вас воспоминания остались о тренере Сергее Михалеве, чей стяг сегодня подняли в Тольятти?

— Практически все время, которое Сергей Михайлович работал в Тольятти, он работал со мной. Я был тогда совсем юн, меня взяли в команду в 16 лет — через год после того, как в основу попал Витька Козлов. И он уехал потом в московское «Динамо».

Тогда под руководством Геннадия Цыгурова уделяли очень много внимания молодым. Много с нами возились индивидуально, я это очень хорошо помню, — сказал Десятков.