Десятков о 2:5 от «Салавата»: «Ничего у нас не получилось. Не выручили вратари, не сработало большинство, плохо сыграли в меньшинстве. Получили абсолютно ненужные удаления»

— Плохая игра с нашей стороны. Ничего у нас не получилось. Не выручили вратари, не сработало большинство, каким оно должно быть, плохо сыграли в меньшинстве. Получили абсолютно ненужные удаления, которые соперник реализовал.
И вообще, глядя на состав «Салавата Юлаева», трудно сказать, что у них в начале сезона были проблемы с финансами. Если судить по подбору игроков, по их опыту и мастерству. Они исполнили те моменты, которые мы им предоставили.
— Какие у вас воспоминания остались о тренере Сергее Михалеве, чей стяг сегодня подняли в Тольятти?
— Практически все время, которое Сергей Михайлович работал в Тольятти, он работал со мной. Я был тогда совсем юн, меня взяли в команду в 16 лет — через год после того, как в основу попал Витька Козлов. И он уехал потом в московское «Динамо».
Тогда под руководством Геннадия Цыгурова уделяли очень много внимания молодым. Много с нами возились индивидуально, я это очень хорошо помню, — сказал Десятков.