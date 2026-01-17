Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.67
X
4.40
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.00
П2
5.26
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.99
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.42
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Фетисов о хоккейной дипломатии: «Протас — “посол” понимания того, что спорт может объединить людей, закончить беспределы с попиранием прав игроков Беларуси и России»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о хоккейной дипломатии.

Трехкратный обладатель Кубка Стенли привез в Брест сборную для товарищеского матча и мастер-класса для юных белорусских хоккеистов. Мастер-класс провели обладатели Кубка Гагарина, многократные чемпионы мира и России.

«В последнее время я часто говорю о том, что появился термин “хоккейная дипломатия”.

Алексей Протас, который там сейчас вместе с Сашей Овечкиным, — «посол» такой доброй воли и понимания того, что спорт сегодня — это то, что может объединить людей и закончить все эти беспределы, которые связаны с попиранием прав спортсменов Беларуси и России", — сказал Фетисов.