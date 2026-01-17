Фетисов о хоккейной дипломатии: «Протас — “посол” понимания того, что спорт может объединить людей, закончить беспределы с попиранием прав игроков Беларуси и России»

Трехкратный обладатель Кубка Стенли привез в Брест сборную для товарищеского матча и мастер-класса для юных белорусских хоккеистов. Мастер-класс провели обладатели Кубка Гагарина, многократные чемпионы мира и России.
«В последнее время я часто говорю о том, что появился термин “хоккейная дипломатия”.
Алексей Протас, который там сейчас вместе с Сашей Овечкиным, — «посол» такой доброй воли и понимания того, что спорт сегодня — это то, что может объединить людей и закончить все эти беспределы, которые связаны с попиранием прав спортсменов Беларуси и России", — сказал Фетисов.