Чуприс об игре с Лукашенко: «Президент всегда в строю, он двигатель команды. Если среди массы государственных дел он находит время на тренировки, матчи, то расслабляться непозволительно»

— Глава государства с вами на каждой тренировке?
— Если он в Минске, то посещает абсолютно каждую тренировку. Президент всегда в строю. Он двигатель нашей команды.
У нас в команде вообще нет проблем с мотивацией, потому что, если президент среди массы государственных дел находит время на тренировки, на матчи, то расслабляться просто непозволительно. И это дорогого стоит для каждого из нас, — сказал Чуприс.
Чуприс спиной сбил Лукашенко с ног в матче команды президента Беларуси с Брестской областью.
«Бей своих, чтобы чужие боялись». Лукашенко повалили на лед во время хоккея.