Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Тампа-Бэй
П1
3.67
X
4.40
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Нэшвилл
П1
1.53
X
5.00
П2
5.26
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Анахайм
П1
2.08
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Металлург Мг
П1
4.90
X
4.99
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Ак Барс
П1
3.90
X
4.42
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Чуприс об игре с Лукашенко: «Президент всегда в строю, он двигатель команды. Если среди массы государственных дел он находит время на тренировки, матчи, то расслабляться непозволительно»

Бывший игрок «Салавата Юлаева» и минского «Динамо», а ныне нападающий команды президента Беларуси Ярослав Чуприс высказался об игре с Александром Лукашенко.

Источник: Спортс"

— Глава государства с вами на каждой тренировке?

— Если он в Минске, то посещает абсолютно каждую тренировку. Президент всегда в строю. Он двигатель нашей команды.

У нас в команде вообще нет проблем с мотивацией, потому что, если президент среди массы государственных дел находит время на тренировки, на матчи, то расслабляться просто непозволительно. И это дорогого стоит для каждого из нас, — сказал Чуприс.

Чуприс спиной сбил Лукашенко с ног в матче команды президента Беларуси с Брестской областью.

«Бей своих, чтобы чужие боялись». Лукашенко повалили на лед во время хоккея.