Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.67
X
4.40
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.00
П2
5.26
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.99
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.42
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Кожевников о России и США: «Хоккей может стать мостом, но сопротивление большое, НХЛ считается больше канадской. Если Канада станет 51-м штатом Америки, тогда Трамп будет командовать»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о словах Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

Источник: Спортс"

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».

"Бобровский выиграл два Кубка Стэнли. Трамп любит спорт, смотрит. Для него нет разницы, какой национальности игрок. Видит, знает его игру.

Он же сказал правду, не соврал. Про Овечкина он тоже сказал, что он великий", — сказал Кожевников.

Кожевников также высказался о том, может ли хоккей стать мостом между США и Россией.

«Хоккей может, конечно, стать мостом. Но там сопротивление большое. НХЛ считается больше канадской. Если Канада станет 51-м штатом Америки, тогда Трамп будет командовать», — заявил экс-хоккеист.

Трамп о победе «Флориды» в 2025-м: «Вы оставили Канаду без Кубка Стэнли 32-й год подряд. Самое доминирующее выступление в истории плей-офф, возможно».

«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз.