Кожевников о России и США: «Хоккей может стать мостом, но сопротивление большое, НХЛ считается больше канадской. Если Канада станет 51-м штатом Америки, тогда Трамп будет командовать»

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».
"Бобровский выиграл два Кубка Стэнли. Трамп любит спорт, смотрит. Для него нет разницы, какой национальности игрок. Видит, знает его игру.
Он же сказал правду, не соврал. Про Овечкина он тоже сказал, что он великий", — сказал Кожевников.
Кожевников также высказался о том, может ли хоккей стать мостом между США и Россией.
«Хоккей может, конечно, стать мостом. Но там сопротивление большое. НХЛ считается больше канадской. Если Канада станет 51-м штатом Америки, тогда Трамп будет командовать», — заявил экс-хоккеист.
Трамп о победе «Флориды» в 2025-м: «Вы оставили Канаду без Кубка Стэнли 32-й год подряд. Самое доминирующее выступление в истории плей-офф, возможно».
«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз.