Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
1
:
Нэшвилл
2
Все коэффициенты
П1
2.30
X
5.00
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
2
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.50
П2
6.90
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
3
:
Сан-Хосе
2
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.63
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Каролина
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.99
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.42
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.24
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.90
П2
1.62
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Рябыкин о ЦСКА: «Не случайно накатывает на вторую половину чемпионата. Ключом к успеху стала история Спронга. Тренерский штаб доказал, что есть личный результат и есть командный»

Дмитрий Рябыкин оценил результаты ЦСКА, который выиграл 6 из 8 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

"ЦСКА не случайно накатывает на вторую половину чемпионата. В какой-то мере ключом к успеху стала история Спронга.

С одной стороны — лучший бомбардир команды в чемпионате. С другой — на месяц остался в запасе. То есть тренерский штаб показал и доказал, что есть личный результат и есть командный. И не всегда они совпадают.

На Западе армейцы будут опасным соперником с первого же раунда плей-офф, причем я не удивлюсь, если подъем продолжится и они возьмут преимущество своего льда в первом раунде. Но все-таки пока новый тренерский штаб строит новую команду«, — сказал экс-тренер “Авангарда”.