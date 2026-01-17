Рябыкин о ЦСКА: «Не случайно накатывает на вторую половину чемпионата. Ключом к успеху стала история Спронга. Тренерский штаб доказал, что есть личный результат и есть командный»

"ЦСКА не случайно накатывает на вторую половину чемпионата. В какой-то мере ключом к успеху стала история Спронга.
С одной стороны — лучший бомбардир команды в чемпионате. С другой — на месяц остался в запасе. То есть тренерский штаб показал и доказал, что есть личный результат и есть командный. И не всегда они совпадают.
На Западе армейцы будут опасным соперником с первого же раунда плей-офф, причем я не удивлюсь, если подъем продолжится и они возьмут преимущество своего льда в первом раунде. Но все-таки пока новый тренерский штаб строит новую команду«, — сказал экс-тренер “Авангарда”.