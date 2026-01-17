Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
2
:
Нэшвилл
2
П1
1.62
X
4.90
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
2
:
Тампа-Бэй
2
П1
3.58
X
3.25
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
3-й период
Каролина
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Металлург Мг
П1
4.90
X
4.99
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Ак Барс
П1
3.90
X
4.42
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Нефтехимик
П1
2.39
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
:
Салават Юлаев
П1
1.81
X
4.24
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
ЦСКА
П1
4.70
X
4.90
П2
1.62
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
П1
2.59
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.45
X
5.40
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
П1
2.11
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Окулов об общении с Буше: «В “Авангарде” очень мало игроков, кто английским не владеет. Из хоккейного сленга я практически все понимаю»

Форвард «Авангарда» Константин Окулов рассказал об общении с тренером «ястребов» Ги Буше.

Источник: Спортс"

— Как коммуникация с Буше происходит? У него достаточно быстрое произношение на английском, а вы всю карьеру провели в России.

— Сейчас чуть получше стало. Но в целом у нас в команде очень мало игроков, кто английским не владеет. Из хоккейного сленга я практически все понимаю, что Ги говорит на собраниях или в перерывах. Иногда, если он хочет переговорить индивидуально, то может попросить кого-то перевести. В общем, никаких проблем и барьеров нет, плюс 90% команды говорит по-английски, так что всегда рядом в раздевалке есть партнер, который поможет в случае чего, — сказал Окулов.