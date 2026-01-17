Свечников набрал 400 очков в НХЛ за 526 матчей — 5-й результат среди игроков «Каролины» и «Хартфорда». В списке лучших бомбардиров франшизы он 10-й

Также в топ-10 входят Фрэнсис (1175 в 1186 играх), Эрик Стаал (775 в 909), Ахо (678 в 725), Динин (544 в 708), Джордан Стаал (483 в 942), Род Бринд’Амор (473 в 694), Джефф О’Нилл (416 в 673), Теуво Терявяйнен (415 в 555), Пэт Вербик (403 в 433 — не начинал карьеру в клубе).