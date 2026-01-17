Свечников набрал 400 очков в НХЛ за 526 матчей — 5-й результат среди игроков «Каролины» и «Хартфорда». В списке лучших бомбардиров франшизы он 10-й

На счету 25-летнего россиянина стало 37 (13+24) баллов в 48 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 401 (164+237) балл в 526 играх.
Быстрее Свечникова до отметки 400 очков за карьеру в лиге в составе «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс» добирались только 4 игрока — Рон Фрэнсис (за 345 игр), Кевин Динин (417), Себастьян Ахо (444) и Эрик Стаал (450).
В целом в истории франшизы Андрей стал 10-м игроком, набравшим 400+ очков в рамках регулярок.
Также в топ-10 входят Фрэнсис (1175 в 1186 играх), Эрик Стаал (775 в 909), Ахо (678 в 725), Динин (544 в 708), Джордан Стаал (483 в 942), Род Бринд’Амор (473 в 694), Джефф О’Нилл (416 в 673), Теуво Терявяйнен (415 в 555), Пэт Вербик (403 в 433 — не начинал карьеру в клубе).