Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес
1
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.61
П2
6.65
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
3
:
Нэшвилл
4
Все коэффициенты
П1
12.50
X
3.30
П2
1.47
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.99
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.42
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.24
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.90
П2
1.62
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
9
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Свечников набрал 400 очков в НХЛ за 526 матчей — 5-й результат среди игроков «Каролины» и «Хартфорда». В списке лучших бомбардиров франшизы он 10-й

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (9:1).

Источник: Спортс"

На счету 25-летнего россиянина стало 37 (13+24) баллов в 48 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 401 (164+237) балл в 526 играх.

Быстрее Свечникова до отметки 400 очков за карьеру в лиге в составе «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс» добирались только 4 игрока — Рон Фрэнсис (за 345 игр), Кевин Динин (417), Себастьян Ахо (444) и Эрик Стаал (450).

В целом в истории франшизы Андрей стал 10-м игроком, набравшим 400+ очков в рамках регулярок.

Также в топ-10 входят Фрэнсис (1175 в 1186 играх), Эрик Стаал (775 в 909), Ахо (678 в 725), Динин (544 в 708), Джордан Стаал (483 в 942), Род Бринд’Амор (473 в 694), Джефф О’Нилл (416 в 673), Теуво Терявяйнен (415 в 555), Пэт Вербик (403 в 433 — не начинал карьеру в клубе).