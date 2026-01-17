Защитник «Флориды» Балинскис забил «Каролине», Вилманис был одним из ассистентов. Это 1-й случай в истории НХЛ, когда игроки из Латвии набрали очки при одном голе

На счету 29-летнего латвийского игрока стало 9 (2+7) баллов в 37 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».
Одним из ассистентов при его шайбе стал 21-летний форвард Сандис Вилманис. Для латвийского нападающего это очко стало первым в лиге.
Балинскис и Вилманис стали первым дуэтом игроков из Латвии в истории лиги, принявшими совместное участие в заброшенной шайбе.
Отметим, что ранее очки в одном и том же матче в качестве партнеров набирали другие представители страны — Артур Ирбе и Сандис Озолиньш (3 раза, 1993 и 1994 — в составе «Сан-Хосе», 2001 — в составе «Каролины»). При этом они ни разу не участвовали в заброшенных шайбах совместно.