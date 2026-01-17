Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
2
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
П1
3.18
X
2.15
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.24
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.90
П2
1.62
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Нэшвилл
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
9
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Защитник «Флориды» Балинскис забил «Каролине», Вилманис был одним из ассистентов. Это 1-й случай в истории НХЛ, когда игроки из Латвии набрали очки при одном голе

Защитник «Флориды» Увис Балинскис стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:9).

На счету 29-летнего латвийского игрока стало 9 (2+7) баллов в 37 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».

Одним из ассистентов при его шайбе стал 21-летний форвард Сандис Вилманис. Для латвийского нападающего это очко стало первым в лиге.

Балинскис и Вилманис стали первым дуэтом игроков из Латвии в истории лиги, принявшими совместное участие в заброшенной шайбе.

Отметим, что ранее очки в одном и том же матче в качестве партнеров набирали другие представители страны — Артур Ирбе и Сандис Озолиньш (3 раза, 1993 и 1994 — в составе «Сан-Хосе», 2001 — в составе «Каролины»). При этом они ни разу не участвовали в заброшенных шайбах совместно.