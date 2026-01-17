Маккиннон догнал Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ, у обоих лидеров по 82 очка. Селебрини с 72 баллами — 3-й, Кучеров с 69 — 4-й

На счету 30-летнего канадца стало 82 (36+46) очка в 46 играх в текущем сезоне. Он догнал капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (82 очка в 48 играх, 30+52) в гонке бомбардиров лиги.
В топ-5 также входят форварды Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 72 очка в 47 играх, 24+48, сегодня — ассист в матче с «Детройтом»), Никита Кучеров («Тампа», 69 в 42, 24+45, сегодня — 1+1 в матче с «Сент-Луисом») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 67 в 48, 25+42).
