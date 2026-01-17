Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.24
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.63
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.57
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Нэшвилл
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
9
:
Флорида
1
П1
X
П2

Маккиннон догнал Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ, у обоих лидеров по 82 очка. Селебрини с 72 баллами — 3-й, Кучеров с 69 — 4-й

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:7).

На счету 30-летнего канадца стало 82 (36+46) очка в 46 играх в текущем сезоне. Он догнал капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (82 очка в 48 играх, 30+52) в гонке бомбардиров лиги.

В топ-5 также входят форварды Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 72 очка в 47 играх, 24+48, сегодня — ассист в матче с «Детройтом»), Никита Кучеров («Тампа», 69 в 42, 24+45, сегодня — 1+1 в матче с «Сент-Луисом») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 67 в 48, 25+42).

