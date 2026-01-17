Исаков после 1:0 со «Спартаком»: «Задача “Торпедо” — подойти к плей-офф в тонусе. Пугачева постараемся использовать правильно, сделаем так, чтобы голова была на месте»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в матче регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ. 17-летний нападающий Глеб Пугачев стал автором победной шайбы, он забил в двух играх подряд.
— Поздравляю команду с победой. Не совсем классический сценарий, обычно радуем болельщиков большим количеством шайб. Но в этой игре все было скромно и с большим напряжением.
— Пугачев забрасывает второй матч подряд, как не потерять такого парня?
— Каждый случай индивидуален и уникален. Постараемся правильно использовать его качества. Конкуренция серьезная. Сделаем так, чтобы голова была на месте.
— Есть ли у вас задача получить домашний лед в плей‑офф?
— Наша главная задача — финишировать в регулярке с хорошей игрой. Место, конечно, имеет большое значение, но важно, в каком тонусе мы подойдем к плей‑офф. Наверное, сейчас больше думаем не о месте, а о нашей игре, — сказал Исаков.