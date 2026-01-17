Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия
2
:
Рейнджерс
6
Все коэффициенты
П1
34.00
X
21.00
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
4
:
Миннесота
4
Все коэффициенты
П1
3.38
X
2.13
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
18.01
Юта
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
18.01
Вашингтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.20
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
18.01
Виннипег
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.15
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.30
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
18.01
Оттава
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
18.01
Питтсбург
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
18.01
Чикаго
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
18.01
Анахайм
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
18.01
Ванкувер
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.38
X
4.60
П2
1.91
Хоккей. НХЛ
18.01
Вегас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Металлург Мг
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Ак Барс
3
П1
X
П2

Исаков после 1:0 со «Спартаком»: «Задача “Торпедо” — подойти к плей-офф в тонусе. Пугачева постараемся использовать правильно, сделаем так, чтобы голова была на месте»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в матче регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ. 17-летний нападающий Глеб Пугачев стал автором победной шайбы, он забил в двух играх подряд.

Источник: Спортс"

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в матче регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ. 17-летний нападающий Глеб Пугачев стал автором победной шайбы, он забил в двух играх подряд.

— Поздравляю команду с победой. Не совсем классический сценарий, обычно радуем болельщиков большим количеством шайб. Но в этой игре все было скромно и с большим напряжением.

— Пугачев забрасывает второй матч подряд, как не потерять такого парня?

— Каждый случай индивидуален и уникален. Постараемся правильно использовать его качества. Конкуренция серьезная. Сделаем так, чтобы голова была на месте.

— Есть ли у вас задача получить домашний лед в плей‑офф?

— Наша главная задача — финишировать в регулярке с хорошей игрой. Место, конечно, имеет большое значение, но важно, в каком тонусе мы подойдем к плей‑офф. Наверное, сейчас больше думаем не о месте, а о нашей игре, — сказал Исаков.