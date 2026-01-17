Вячеслав Козлов о поражениях «Динамо»: «Нужно тренироваться и переламывать ситуацию через не могу. Только друг за друга, за счет правильных решений добывать победу»

— В чем вам может помочь [Иван] Зинченко?
— Он может сыграть как в центре, так и с краю. Мы его помним по СКА. Трансферный рынок такой, что сложно кого‑то взять. Хорошо, что удалось пригласить Ивана. Он достаточно хорошо катается, играет в агрессивный хоккей.
— Нет ощущения, что [Джордан] Уил до паузы на сборную и после — это два разных хоккеиста? Что с ним происходит?
— Все ошибаются, и он не исключение. Не хочу здесь обсуждать игроков. Он выходит на все 100% на каждую игру.
— За счет чего команда должна выйти из кризиса?
— Тренироваться и переламывать эту ситуацию. Через не могу выходить на следующий матч. Только друг за друга, за счет правильных решений добывать победу, — сказал Козлов.