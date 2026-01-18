Ричмонд
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
2
:
Бостон
0
П1
1.35
X
5.63
П2
8.50
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон
2
:
Флорида
3
П1
6.91
X
3.50
П2
1.78
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
2
:
Торонто
1
П1
1.15
X
6.60
П2
22.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Джерси
0
:
Каролина
2
П1
19.00
X
7.40
П2
1.14
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава
4
:
Монреаль
3
П1
1.57
X
4.10
П2
7.93
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
2
:
Коламбус
3
П1
8.50
X
3.30
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Хартли о 2:0 с «Шанхаем»: «Локомотив» хорошо начал, реализовав два выхода один на один. Никулин выбыл на продолжительный срок"

Тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу над «Шанхаем» (2:0) в Фонбет чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Хорошее начало от нас, здорово реализовали два выхода один на один. Волков использовал скорость, забил первый гол, вторую шайбу забросили после того, как выстояли в меньшинстве. Во втором периоде нахватали удалений, инициатива перешла к сопернику, этот отрезок не получился таким, как нам хотелось. В третьем периоде забрали шайбу под контроль и довели дело до победы. Волков много тренировался, вкалывал, получил шанс и был вознагражден шайбой.

— Что с Никулиным?

— У него травма верхней части тела, пока точного диагноза нет. Но он выбыл на достаточно продолжительный срок, — сказал Хартли.