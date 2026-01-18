Хартли о 2:0 с «Шанхаем»: «Локомотив» хорошо начал, реализовав два выхода один на один. Никулин выбыл на продолжительный срок"

— Хорошее начало от нас, здорово реализовали два выхода один на один. Волков использовал скорость, забил первый гол, вторую шайбу забросили после того, как выстояли в меньшинстве. Во втором периоде нахватали удалений, инициатива перешла к сопернику, этот отрезок не получился таким, как нам хотелось. В третьем периоде забрали шайбу под контроль и довели дело до победы. Волков много тренировался, вкалывал, получил шанс и был вознагражден шайбой.