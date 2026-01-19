Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
0
:
Северсталь
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.00
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
0
:
Динамо Мн
1
Все коэффициенты
П1
4.81
X
5.30
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.94
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
20.01
Сиэтл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
20.01
Флорида
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
20.01
Торонто
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
20.01
Вегас
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.52
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
20.01
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
20.01
Калгари
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.20
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
20.01
Анахайм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
20.01
Ванкувер
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.20
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Депутат Журова об отказе Овечкина обмотать клюшку радужной лентой: «У него есть принципы, он их придерживается. В Америке это уважают. Если бы его наказали, это бы выглядело так, что США — несвободн

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не стал использовать радужную обмотку для клюшки перед матчем НХЛ с «Флоридой» (2:5).

Источник: Спортс"

В 2023 году НХЛ отказалась от использования радужных свитеров во время разминки, но обмотка в таких цветах лигой разрешена.

"Александр Овечкин последователен в своих решениях, он ведь и раньше этого не делал. Просто у него есть свои принципы, и он их придерживается. А в Америке это уважают. И как-то порицать, и наказывать его никто не будет.

А если бы его наказали, то это бы выглядело так, что США — это несвободная страна. США же считается демократичной страной. У каждого человека есть свое мнение, и нельзя заходить на пространство другого, если это совершенно неприемлемо для этого человека.

Нельзя нарушать и чувства верующих, как и чувства тех людей, в пользу которых проводилась эта акция. Но я не очень понимаю ее глубокий смысл. Для меня она выглядит крайне странно и неуважительно — обмотать клюшку радужной лентой, а потом ею играть", — заявила Журова.

Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой перед игрой с «Флоридой». Часть игроков «Вашингтона» сделала это.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше