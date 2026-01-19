Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
1
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.20
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Вячеслав Козлов о 5:4 с «Северсталью»: «Какую игру уже ведем в счете и не можем довести до конца. Молодцы, что выиграли по буллитам, потому что постоянно проигрывать… Ребята у

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (5:4 Б).

Источник: Спортс"

Команда из Череповца отыгралась с 1:4 по ходу игры.

— Хорошо начали игру, повели по счету, контролировали до определенного момента. Какую игру уже мы ведем в счете и не можем довести до конца. Матч тяжело начался, мы достаточно грамотно играли, обороняться было тяжело, но повели.

Думаю, это психология. К сожалению, не смогли довести игру до победы (в основное время). Но молодцы, что выиграли по буллитам. Потому что постоянно проигрывать… Я вижу, что ребята уже в отчаянии были.

С утра попросил ребят абстрагироваться от того, сколько мы проиграли. Это всегда давит. Но через это нужно пройти и уметь играть под давлением. Надеюсь, что после этой игры мы будем становиться лучше. Такое преимущество мы не должны отдавать.

— «Северсталь» — самый удобный соперник «Динамо» в КХЛ?

— Они играют в хоккей и дают играть. С такими командами интересно играть, но важно правильно действовать в обороне.

— Комтуа стал злее после большого штрафа?

— Он всегда старается играть в тело, но здесь, наверное, попал в голову. Такое бывает, это не была грязь, это было случайно, — сказал Козлов.

«Северсталь» отыгралась с 1:4, но проиграла «Динамо» Москва по буллитам.