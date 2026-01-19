Вячеслав Козлов о 5:4 с «Северсталью»: «Какую игру уже ведем в счете и не можем довести до конца. Молодцы, что выиграли по буллитам, потому что постоянно проигрывать… Ребята у

Команда из Череповца отыгралась с 1:4 по ходу игры.
— Хорошо начали игру, повели по счету, контролировали до определенного момента. Какую игру уже мы ведем в счете и не можем довести до конца. Матч тяжело начался, мы достаточно грамотно играли, обороняться было тяжело, но повели.
Думаю, это психология. К сожалению, не смогли довести игру до победы (в основное время). Но молодцы, что выиграли по буллитам. Потому что постоянно проигрывать… Я вижу, что ребята уже в отчаянии были.
С утра попросил ребят абстрагироваться от того, сколько мы проиграли. Это всегда давит. Но через это нужно пройти и уметь играть под давлением. Надеюсь, что после этой игры мы будем становиться лучше. Такое преимущество мы не должны отдавать.
— «Северсталь» — самый удобный соперник «Динамо» в КХЛ?
— Они играют в хоккей и дают играть. С такими командами интересно играть, но важно правильно действовать в обороне.
— Комтуа стал злее после большого штрафа?
— Он всегда старается играть в тело, но здесь, наверное, попал в голову. Такое бывает, это не была грязь, это было случайно, — сказал Козлов.
