Жамнов о 3:1 с «Шанхаем»: «Не лучшая игра “Спартака”, это не то, что мы ждем от команды. Думаю, в следующем матче покажем хоккей лучше. Сегодня игра шла до первого гола»

— Насколько довольны игрой в полных составах?
— Для меня это не самая лучшая игра в нашем исполнении. Победа есть победа, но это не то, что мы ждем от команды. Думаю, в следующем матче покажем хоккей лучше. Сегодня игра шла до первого гола, кто первый забил, тот и должен был победить.
— Как сработались с Барковым?
— Он полноправный тренер, убрали приставку исполняющего обязанности. Работаем вместе до конца сезона, как будет дальше — посмотрим. Налаживаем контакт, химию.
— Две шайбы за две минуты стали определяющими?
— Неправильно будет сказано, что после 2:0 вздохнули. Понятно, что дает задел, но с этой командой надо играть все 60 минут. У них есть ребята, которые могут использовать свои моменты. Концентрация должна быть от и до, — сказал Жамнов.