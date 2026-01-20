Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21.01
Коламбус
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
21.01
Монреаль
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
21.01
Тампа-Бэй
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.09
Хоккей. НХЛ
21.01
Даллас
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
21.01
Виннипег
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
21.01
Нэшвилл
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
21.01
Эдмонтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.60
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
21.01
Лос-Анджелес
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Жамнов о 3:1 с «Шанхаем»: «Не лучшая игра “Спартака”, это не то, что мы ждем от команды. Думаю, в следующем матче покажем хоккей лучше. Сегодня игра шла до первого гола»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов остался недоволен игрой команды в матче с «Шанхай Дрэгонс» (3:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Насколько довольны игрой в полных составах?

— Для меня это не самая лучшая игра в нашем исполнении. Победа есть победа, но это не то, что мы ждем от команды. Думаю, в следующем матче покажем хоккей лучше. Сегодня игра шла до первого гола, кто первый забил, тот и должен был победить.

— Как сработались с Барковым?

— Он полноправный тренер, убрали приставку исполняющего обязанности. Работаем вместе до конца сезона, как будет дальше — посмотрим. Налаживаем контакт, химию.

— Две шайбы за две минуты стали определяющими?

— Неправильно будет сказано, что после 2:0 вздохнули. Понятно, что дает задел, но с этой командой надо играть все 60 минут. У них есть ребята, которые могут использовать свои моменты. Концентрация должна быть от и до, — сказал Жамнов.