Келли об 1:3 со «Спартаком»: «У “Шанхая” было много удалений, из‑за этого подустали. В 3-м периоде добавили, но не воспользовались возможностями»

— Думаю, мы начали хорошо. Очень много энергии, хорошо вышли на матч. Были моменты, которыми не воспользовались. Во втором периоде было много удалений, это немножко поменяло настроение на лавке. Из‑за этого подустали. В третьем добавили, но не смогли воспользоваться своими возможностями.
— Две шайбы за две минуты пропускаете снова, так же было с «Локомотивом». В чем видите причину?
— Какой‑то причины я не вижу. Для меня это, скорее, какое‑то невезение.
— Меркли не попал в пустые ворота. Это тоже невезение?
— Я этот момент не пересматривал. Показалось, что как будто шайба была в воротах. Но мне сказали, что защитник хорошо сыграл, чтобы шайба не попала, — сказал Келли.