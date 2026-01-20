Ричмонд
21.01
Коламбус
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
21.01
Монреаль
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
21.01
Тампа-Бэй
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.09
Хоккей. НХЛ
21.01
Даллас
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
21.01
Виннипег
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
21.01
Нэшвилл
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
21.01
Эдмонтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.60
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
21.01
Лос-Анджелес
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Келли об 1:3 со «Спартаком»: «У “Шанхая” было много удалений, из‑за этого подустали. В 3-м периоде добавили, но не воспользовались возможностями»

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхай Дрэгонс» Майкл Келли высказался о поражении команды от «Спартака» (1:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Думаю, мы начали хорошо. Очень много энергии, хорошо вышли на матч. Были моменты, которыми не воспользовались. Во втором периоде было много удалений, это немножко поменяло настроение на лавке. Из‑за этого подустали. В третьем добавили, но не смогли воспользоваться своими возможностями.

— Две шайбы за две минуты пропускаете снова, так же было с «Локомотивом». В чем видите причину?

— Какой‑то причины я не вижу. Для меня это, скорее, какое‑то невезение.

— Меркли не попал в пустые ворота. Это тоже невезение?

— Я этот момент не пересматривал. Показалось, что как будто шайба была в воротах. Но мне сказали, что защитник хорошо сыграл, чтобы шайба не попала, — сказал Келли.