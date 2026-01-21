Журналист Йохе о Малкине: «Он готов продлить контракт на год, пойти на снижение зарплаты. Встреча его представителей с Дубасом планируется во время перерыва на ОИ»

В нынешнем сезоне Малкин провел 33 матча и набрал 35 (10+25) очков. Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Встреча представителей Малкина с Дубасом и “Пингвинс” по-прежнему планируется во время олимпийского перерыва.
Позиция Малкина не изменилась: он готов продлить контракт на один год, готов пойти на снижение своей зарплаты в 6,1 млн долларов и не заинтересован в игре за другую команду. Он понимает, что это может быть его последний сезон, но пока не хочет завершать карьеру.
После прошлого сезона «Пингвинс» не были заинтересованы в новом контракте с ним. Его игра в этом сезоне — 10 голов и 35 очков в 33 матчах — превзошла все ожидания. Но летом ему исполнится 40 лет, и он пропустил 13 и более игр в 11 из последних 14 сезонов, включая этот", — написал Йохе.
Феерия Евгения Малкина осложняет жизнь генменеджеру «Питтсбурга».