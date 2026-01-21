Журналист Йохе о Малкине: «Он готов продлить контракт на год, пойти на снижение зарплаты. Встреча его представителей с Дубасом планируется во время перерыва на ОИ»

Позиция Малкина не изменилась: он готов продлить контракт на один год, готов пойти на снижение своей зарплаты в 6,1 млн долларов и не заинтересован в игре за другую команду. Он понимает, что это может быть его последний сезон, но пока не хочет завершать карьеру.