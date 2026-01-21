Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.40
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.45
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.29
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.15
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Хартли о 2:1 с минским «Динамо»: «Локомотив» заслуженно победил. Надеюсь, детишки еще будут рождаться у наших игроков! Они не в первый раз забивают после этого"

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над минским «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ (2:1).

Источник: Спортс"

— Хорошая игра, отличная заслуженная победа. Была потрясающая атмосфера плей‑офф, спасибо болельщикам, что так нас поддерживали. Соперник играл хорошо, повел в счете. Но нам сразу удалось сравнять. Хорошо отработало меньшинство, здорово сыграл в воротах Исаев. А в концовке Сурин забил свой гол. Очень рад и горд за ребят.

— Сурин вернулся, но почему вы не поставили его в тройку к Радулову и Иванову?

— Я еще до травмы Сурина хотел иногда менять Шалунова с Ивановым в этом сочетании. Плей‑офф уже не так далеко, хотелось пробовать разные варианты. В кубковых матчах все может случиться. Травма Сурина отложила этот эксперимент. Сейчас они хорошо сыграли вместе.

На прошлой пресс‑конференции я говорил, что Сурин не сыграет в этом матче. Так и планировалось. Вообще он должен был провести первый матч на выезде, но доктор сказал, что его можно выпускать уже сейчас. Мы вчера только об этом узнали и решили его поставить в состав.

— У «Локомотива» совсем не получается большинство. Что же делать?

— Мы каждый день старательно работаем над большинством. Делаем это каждый день. Да, мы сегодня не совсем удачно сыграли. Будем и дальше работать. Уверен, что у нас достаточно игроков, которые могут быть успешными в большинстве. Ищем разные варианты и идеи. Стараемся улучшить этот компонент, и я верю, что мы сделаем это.

— Почему у «Локомотива» против минского «Динамо» всегда получаются плотные матчи?

— Потому что играют две отличные, хорошо укомплектованные команды. Если смотреть составы, то вратари, защитники, нападающие везде хороши, есть баланс, и минское «Динамо» всегда очень заряжено, поэтому с ними получается напряженная борьба.

— Почему уже несколько матчей пропустил Рихард Паник?

— Он скоро будет в составе. Говорили с ним вчера, сегодня днем. Но у нас сейчас много нападающих. Тем более вернулись Каюмов и Сурин. В ближайшее время вы увидите ротацию, когда будут меняться игроки. Плей‑офф не так далеко, и надо дать возможность всем проявить себя, чтобы понять, на кого ставить.

— Каюмов забил, вернувшись после рождения дочери. Сурин забил, вернувшись после травмы. Вы почувствовали, что лавка «ожила», у команды было больше эмоций?

— Я надеюсь, что детишки еще будут рождаться у наших игроков! Это не в первый раз. Помните, как Шалунов пропустил игру после рождения ребенка — и тоже сразу забил? Каюмов и Сурин — два очень важных форварда. Поэтому у ребят была дополнительная энергия, чувствовалась хорошая атмосфера в раздевалке и на лавке.

Сурин все пропущенное время серьезно работал, много катался. Всегда легче вернуться в игру после травмы верхней части тела, когда ты много катаешься. Теперь Сурин очень хорошо зашел в состав, — сказал Хартли.