Хартли о 2:1 с минским «Динамо»: «Локомотив» заслуженно победил. Надеюсь, детишки еще будут рождаться у наших игроков! Они не в первый раз забивают после этого"

— Мы каждый день старательно работаем над большинством. Делаем это каждый день. Да, мы сегодня не совсем удачно сыграли. Будем и дальше работать. Уверен, что у нас достаточно игроков, которые могут быть успешными в большинстве. Ищем разные варианты и идеи. Стараемся улучшить этот компонент, и я верю, что мы сделаем это.