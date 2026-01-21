Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Детройт
П1
2.27
X
4.40
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Анахайм
П1
1.55
X
5.00
П2
5.45
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Питтсбург
П1
2.57
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Филадельфия
П1
1.92
X
4.40
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Вашингтон
П1
3.29
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Айлендерс
П1
2.57
X
4.15
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Михайлов о 4:5 с «Северсталью»: «Сочи» не очень хорошо начал, по броскам в 4−5 раз в пользу соперника. В 3-м периоде допустили неуместные ошибки"

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении команды от «Северстали» (4:5) в овертайме в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

"Не очень хорошо начали, статистика по броскам в 4−5 раз в пользу соперника. В раздевалке спокойно поговорили, во втором периоде удалось добавить.

К сожалению, в третьем периоде допустили не совсем уместные ошибки", — сказал Михайлов.