Михайлов о 4:5 с «Северсталью»: «Сочи» не очень хорошо начал, по броскам в 4−5 раз в пользу соперника. В 3-м периоде допустили неуместные ошибки"

"Не очень хорошо начали, статистика по броскам в 4−5 раз в пользу соперника. В раздевалке спокойно поговорили, во втором периоде удалось добавить.
К сожалению, в третьем периоде допустили не совсем уместные ошибки", — сказал Михайлов.
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении команды от «Северстали» (4:5) в овертайме в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
