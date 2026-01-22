Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
4
:
Вашингтон
2
Все коэффициенты
П1
1.13
X
6.50
П2
32.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.21
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.27
П2
7.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.60
П2
4.01
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Стенберг — 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic, Маккенна — 2-й, Верхофф — 3-й, Смитс — 5-й, Шилов — 27-й, Морозов — 28-й

Ивар Стенберг занял первое место в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Скотта Уилера.

Источник: Спортс"

Журналист The Athletic представил свою версию топ-64 драфта.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);

2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);

3. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);

4. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);

5. з Альбертс Смитс («Юкурит»);

6. н Тайнэн Лоуренс («Маскегон»);

7. з Райан Лин («Ванкувер Джайэнтс»);

8. з Карсон Кэрелс («Принс Джордж»);

9. н Вигго Бьорк («Юргорден»);

10. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);

…27. н Егор Шилов («Викториявилль»);

…28. н Илья Морозов (университет Майами);

…36. н Лавр Гашилов («Автомобилист»);

…37. з Никита Щербаков («Салават Юлаев»);

…45. з Ярослав Федосеев («Трактор»);

…55. н Глеб Пугачев («Торпедо»).