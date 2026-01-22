Исаков после 7:2 с «Шанхаем»: «Торпедо» добавило в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах"

— Большое количество удалений у соперника — часть вашего плана или стечение обстоятельств?
— Это больше следствие нашего движения, когда мы заставляли их фолить.
— Что отличалось от прошлых двух более конкурентных матчей?
— Тогда все было неясно до последних секунд. Мы добавили в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах.
— Хорошая реализация большинства — план или случайность?
— Это игра, сегодня она такой получилась.
— Что говорили в раздевалке перед третьим периодом?
— Проговорили основные вещи. Понимали, что «Драконы» попытаются завладеть инициативой. Забили в начале третьего периода и сделали важный шаг к победе, — сказал Исаков.
«Торпедо» разгромило «Шанхай» — 7:2, Ткачев набрал 1+3. Команда Исакова выиграла 5-й матч подряд и идет 4-й на Западе.