Исаков после 7:2 с «Шанхаем»: «Торпедо» добавило в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах"

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после матча против «Шанхая» (7:2).

Источник: Спортс"

— Большое количество удалений у соперника — часть вашего плана или стечение обстоятельств?

— Это больше следствие нашего движения, когда мы заставляли их фолить.

— Что отличалось от прошлых двух более конкурентных матчей?

— Тогда все было неясно до последних секунд. Мы добавили в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах.

— Хорошая реализация большинства — план или случайность?

— Это игра, сегодня она такой получилась.

— Что говорили в раздевалке перед третьим периодом?

— Проговорили основные вещи. Понимали, что «Драконы» попытаются завладеть инициативой. Забили в начале третьего периода и сделали важный шаг к победе, — сказал Исаков.

«Торпедо» разгромило «Шанхай» — 7:2, Ткачев набрал 1+3. Команда Исакова выиграла 5-й матч подряд и идет 4-й на Западе.